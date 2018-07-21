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9:07   21 Июля 2018
Весь мир

Трамп подписал закон США о соблюдении прав человека в КНДР

Трамп подписал закон США о соблюдении прав человека в КНДР

Глава США Дональд Трампа подписал закон, призванный содействовать соблюдению прав человека в Северной Корее.

В официальном заявлении Белого дома говорится, что президент подписал документ, который стимулирует соблюдение прав человека на территории КНДР.

Закон предусматривает международные переговоры и внешнеполитические шаги, которые будут способствовать исполнению всех его положений.

Трамп дал распоряжение администрации действовать согласно конституционным полномочиям и добиваться исполнения всех пунктов закона.

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Автор: Екатерина Розина
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