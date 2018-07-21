Трамп подписал закон США о соблюдении прав человека в КНДР
Глава США Дональд Трампа подписал закон, призванный содействовать соблюдению прав человека в Северной Корее.
В официальном заявлении Белого дома говорится, что президент подписал документ, который стимулирует соблюдение прав человека на территории КНДР.
Закон предусматривает международные переговоры и внешнеполитические шаги, которые будут способствовать исполнению всех его положений.
Трамп дал распоряжение администрации действовать согласно конституционным полномочиям и добиваться исполнения всех пунктов закона.