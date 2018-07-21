Израиль и ХАМАС восстановили режим перемирия в Газе

Об этом сообщил представитель лидера правящего в регионе движения Фаузи Бархум.

По данным РИА Новости, Израиль прекратил атаку в секторе Газа после призыва зарубежных посредников восстановить перемирие.

Новая израильская операция против палестинского движения ХАМАС началась в ответ на на гибель своего солдата, который попал под снайперский огонь на границе.

Армия обороны Израиля разбила порядка 70 целей, однако палестинцы на этот раз ответили лишь тремя ракетами, две из которых были перехвачены израильской системой защиты «Железный купол».

Бахрум уточнил, что операция прекратилась благодаря вмешательству Египта и других международных посредников, которые приложили максимальные усилия для восстановления режима перемирия между «силами оккупации и палестинскими группировками».

При этом официальный Израиль в таких случаях отказывается подтверждать соглашение с группировкой, которую называет террористической, но «на затишье отвечает затишьем».

По предварительны данным, при авиаударах израильтян пострадали трое выходцев из сектора Газа, военные сообщили, что все они состояли в рядах вооруженных отрядов ХАМАС.