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9:15   21 Июля 2018
Весь мир

США не намерены вторгаться в Никарагуа

США не намерены вторгаться в Никарагуа

По словам американского посла в Организации американских государств (ОАГ) Карлоса Трухильо, в данный момент в Белом доме не обсуждается возможность вторжения в Никарагуа, где и без того погибло свыше 350 человек из-за волнений и акций против действующих властей.

Третий месяц в Никарагуа продолжаются массовые протесты, однако США не будут использовать военную операцию для нормализации обстановки, объяснил он.

По данным портала Nacional, Вашингтон поспособствует восстановлению демократии в стране другими способами, например, возможно введение новых ограничений против никарагуанских чиновников и промышленности.

Трухильо считает, что властям Никарагуа необходимо обратиться к диалогу с оппозиций, который ранее был прерван.

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Автор: Екатерина Розина
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