Disney уволила режиссера «Стражей Галактики» из-за постов в социальной сети

Режиссер фильма «Стражи Галактики» Джеймс Ганн потерял должность в американской компании The Walt Disney Studios из-за «оскорбительных» твитов, которые были опубликованы до заключения контракта финансовым конгломератом.

По данным Los Angeles Times, руководство студии обнаружило в ленте режиссера посты, которые противоречат ценностям Disney, в связи с чем были расторгнуты все деловые отношения.

Представители компании называют оскорбительными заявления Ганна по вопросам педофилии, сексуального насилия, а также трагедии, которая произошла в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Режиссера обвиняют в сатирическом тоне при обсуждении данных тем.

Джеймс отстранен от съемок третей части «Стражей галактики».

Сам режиссер объяснил, что людям свойственно расти и меняться. Он согласился, что в начале карьеры, действительно, «видел себя провокатором», поэтому использовал «вопиющие и табуированные шутки» в фильмах, однако после прихода в The Walt Disney Studios он изменил линию поведения, в связи с чем изменилось и его картины. Он извинился, если его посты кого-то оскорбили и добавил, что не может стыдится своего прошлого, однако изменившейся он себе нравится намного больше.

1. Many people who have followed my career know when I started, I viewed myself as a provocateur, making movies and telling jokes that were outrageous and taboo. As I have discussed publicly many times, as I’ve developed as a person, so has my work and my humor. — James Gunn (@JamesGunn) 20 июля 2018 г.

2. It’s not to say I’m better, but I am very, very different than I was a few years ago; today I try to root my work in love and connection and less in anger. My days saying something just because it’s shocking and trying to get a reaction are over. — James Gunn (@JamesGunn) 20 июля 2018 г.

3. In the past, I have apologized for humor of mine that hurt people. I truly felt sorry and meant every word of my apologies. — James Gunn (@JamesGunn) 20 июля 2018 г.

4. For the record, when I made these shocking jokes, I wasn’t living them out. I know this is a weird statement to make, and seems obvious, but, still, here I am, saying it. — James Gunn (@JamesGunn) 20 июля 2018 г.