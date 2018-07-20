США начали заключать контракты на поставку военной техники Украине

Оборонное ведомство США запустило процедуру заключения контрактов на поставку вооружения и оказание услуг для оборонного сектора Украины в текущем году. Общая сумма контрактов — 200 миллионов долларов.

В посольстве Украины напомнили, что ранее Вашингтон решил выделить Киеву 200 миллионов долларов на усиление безопасности и обороны страны. Эти деньги будут направлены на покупку военной техники, снаряжения и различного оборудования, а также на подготовку ВС Украины.

Дипломаты считают, что эта ситуация «свидетельствует о неизменности позиции США относительно поддержки Украины», а также признании того, что Киев продолжает реформировать сектор безопасности и обороны.

Россия в свою очередь не один раз предостерегала Запад от подобных поставок вооружения, поскольку это может привести к эскалации конфликта в Донбассе, а также помешает реализации минских соглашений.