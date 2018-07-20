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22:51   20 Июля 2018
Весь мир

США начали заключать контракты на поставку военной техники Украине

США начали заключать контракты на поставку военной техники Украине

Оборонное ведомство США запустило процедуру заключения контрактов на поставку вооружения и оказание услуг для оборонного сектора Украины в текущем году. Общая сумма контрактов — 200 миллионов долларов. 

В посольстве Украины напомнили, что ранее Вашингтон решил выделить Киеву 200 миллионов долларов на усиление безопасности и обороны страны. Эти деньги будут направлены на покупку военной техники, снаряжения и различного оборудования, а также на подготовку ВС Украины.

Дипломаты считают, что эта ситуация «свидетельствует о неизменности позиции США относительно поддержки Украины», а также признании того, что Киев продолжает реформировать сектор безопасности и обороны.

Россия в свою очередь не один раз предостерегала Запад от подобных поставок вооружения, поскольку это может привести к эскалации конфликта в Донбассе, а также помешает реализации минских соглашений.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #украина #пентагон #политика #вооружение #армия и опк
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