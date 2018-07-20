Мы в соц.сетях:
Путин уделяет пенсионной реформе особое внимание — эксперт

Путин уделяет пенсионной реформе особое внимание — эксперт

 РФ ограничила поставки мяса белорусской компании «Славинпродукт» из-за кишечной палочки

РФ ограничила поставки мяса белорусской компании «Славинпродукт» из-за кишечной палочки
Премьер Украины распорядился о накоплении стратегического запаса хлора

Премьер Украины распорядился о накоплении стратегического запаса хлора

 Книгу о семейных отношениях российского автора запретили на Украине

Книгу о семейных отношениях российского автора запретили на Украине
США начали заключать контракты на поставку военной техники Украине

США начали заключать контракты на поставку военной техники Украине

 Россия и Франция доставят гумпомощь в Восточную Гуту

Россия и Франция доставят гумпомощь в Восточную Гуту
Путин уделяет пенсионной реформе особое внимание — эксперт

Путин уделяет пенсионной реформе особое внимание — эксперт

 РФ ограничила поставки мяса белорусской компании «Славинпродукт» из-за кишечной палочки

РФ ограничила поставки мяса белорусской компании «Славинпродукт» из-за кишечной палочки
Премьер Украины распорядился о накоплении стратегического запаса хлора

Премьер Украины распорядился о накоплении стратегического запаса хлора

 Книгу о семейных отношениях российского автора запретили на Украине

Книгу о семейных отношениях российского автора запретили на Украине
США начали заключать контракты на поставку военной техники Украине

США начали заключать контракты на поставку военной техники Украине

 Россия и Франция доставят гумпомощь в Восточную Гуту

Россия и Франция доставят гумпомощь в Восточную Гуту
22:29   20 Июля 2018
Весь мир

Россия и Франция доставят гумпомощь в Восточную Гуту

Россия и Франция доставят гумпомощь в Восточную Гуту

Гуманитарную помощь населению Восточной Гуты Россия и Франция направят в рамках совместного проекта, который приняли 24 мая президенты двух стран.

В первую очередь в грузе передадут медицинскую продукцию первой необходимости, различные лекарства и препараты. Они потребуются 500 серьезно раненым сирийцам. 

Помощь доставят из Франции воздушным путем. Сопровождение грузов на месте будет осуществляться в соответствии с правилами ООН при поддержке России. Также сторонам будет необходимо соблюдать международное гуманитарное право.

Кроме того, Россия и Франция координируют действия в рамках сотрудничества «Ограниченной группы» (Small Group) и астанинского формата. Это поможет создать необходимые условия для мирного политического урегулирования.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #франция #сирия #гумпомощь #весь мир #восточная гута
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...