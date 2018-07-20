Россия и Франция доставят гумпомощь в Восточную Гуту

Гуманитарную помощь населению Восточной Гуты Россия и Франция направят в рамках совместного проекта, который приняли 24 мая президенты двух стран.

В первую очередь в грузе передадут медицинскую продукцию первой необходимости, различные лекарства и препараты. Они потребуются 500 серьезно раненым сирийцам.

Помощь доставят из Франции воздушным путем. Сопровождение грузов на месте будет осуществляться в соответствии с правилами ООН при поддержке России. Также сторонам будет необходимо соблюдать международное гуманитарное право.

Кроме того, Россия и Франция координируют действия в рамках сотрудничества «Ограниченной группы» (Small Group) и астанинского формата. Это поможет создать необходимые условия для мирного политического урегулирования.