Путин уделяет пенсионной реформе особое внимание — эксперт

По словам вице-президента Фонда открытой новой демократии Анны Федоровой, президент России Владимир Путин уделяет особое внимание пенсионной реформе, поскольку решения правительства коснутся миллионов россиян. Все шаги должны быть максимально взвешенными.

Федорова отметила в интервью Nation News, что президент рассмотрит все поправки, которыми дополнят законопроект после первого чтения. Он выслушает все точки зрения. Именно такой подход позволяет подойти к этому сложному вопросу как можно более грамотно.

Она напомнила, что на изменение пенсионного законодательства отведен срок в 60 дней. Это делается как раз для того, чтобы избежать поспешности в принимаемых решениях. Сейчас начнется масштабная общественная дискуссия, различные консультации с экспертами, подведение первых итогов.