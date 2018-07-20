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Путин уделяет пенсионной реформе особое внимание — эксперт

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Путин уделяет пенсионной реформе особое внимание — эксперт

Путин уделяет пенсионной реформе особое внимание — эксперт

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22:10   20 Июля 2018
Россия

Путин уделяет пенсионной реформе особое внимание — эксперт

Путин уделяет пенсионной реформе особое внимание — эксперт

По словам вице-президента Фонда открытой новой демократии Анны Федоровой, президент России Владимир Путин уделяет особое внимание пенсионной реформе, поскольку решения правительства коснутся миллионов россиян. Все шаги должны быть максимально взвешенными.

Федорова отметила в интервью Nation News, что президент рассмотрит все поправки, которыми дополнят законопроект после первого чтения. Он выслушает все точки зрения. Именно такой подход позволяет подойти к этому сложному вопросу как можно более грамотно. 

Путин уделяет пенсионной реформе особое внимание — эксперт

Она напомнила, что на изменение пенсионного законодательства отведен срок в 60 дней. Это делается как раз для того, чтобы избежать поспешности в принимаемых решениях. Сейчас начнется масштабная общественная дискуссия, различные консультации с экспертами, подведение первых итогов.  

«Контролировать процесс настройки пенсионного законодательства Владимир Путин будет лично», — заявила Федорова.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #политика #пенсионеры #пенсионая реформа
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