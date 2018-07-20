Сотрудничество России и ЦАР продолжает укрепляться, считают политологи

Правительство Центральноафриканской Республики обратилось к Москве с просьбой помочь урегулировать конфликты внутри страны.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера общался в октябре 2017 года с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны сообщили о «значительном потенциале» партнерства.

Москва оказывает африканской стране необходимую помощь, польза которой превосходит результаты миссии ООН. Эксперты считают, что если Россия добьется успеха в ЦАР, то на это обратят внимание другие страны, которым также необходима помощь, пишет «Инфореактор».

Так, российские специалисты обратили внимание на ситуацию в сфере здравоохранения ЦАР. Международная организация «Врачи без границ» провела вакцинацию среди несовершеннолетних граждан страны. Всего прививки от целого списка серьезных заболеваний получили более 200 тысяч детей. Российский политолог Наталия Елисеева отметила, что отношения между ЦАР и Россией развиваются по различным направлениям, в том числе, может начаться сотрудничество в сфере здравоохранения. Кроме этого, Москва поставляет вооружение, помогает восстановить безопасность в стране.

«Учитывая, что Россия расширяет сферы влияния на африканский континент, мы готовы сотрудничать по различным моментам — начиная с военного», — заявила Елисеева.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил исторический аспект отношений, ведь ЦАР долгое время сотрудничала с СССР. Он уверен, что советский опыт может быть прочным фундаментом для формирования тесных и взаимовыгодных связей.

Кроме того, Простаков считает, что Запад не стремится помочь в восстановлении мирной жизни в африканской стране.