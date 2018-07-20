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21:14   20 Июля 2018
Весь мир

Соратники Трампа выдвинут кандидата в президенты на съезде в Северной Каролине

Соратники Трампа выдвинут кандидата в президенты на съезде в Северной Каролине

На съезде Республиканской партии США 2020 года в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, будет выдвинут кандидат в президенты. Об этом пишут СМИ штата.

По словам председателя национального комитета республиканцев Ронны Макданиэл, она и ее соратники надеются, что Шарлотт займет центральное место в повторном выдвижении Дональда Трампа и Майка Пенса. Эксперты считают «Город королевы» (назван именем Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой, супруги короля Великобритании Георга III и бабушки королевы Виктории) стратегическим выбором для республиканцев. Это город одного из семи штатов, где развернется основная борьба на президентских выборах—2020 года.

На выигрыш Северной Каролины и ее 15 голосов выборщиков одинаково претендуют как республиканцы, так и демократы. В 2016 году Трамп выиграл в Северной Каролине с почти 50% голосов, у его конкурентки-демократки Хиллари Клинтон было 46%.

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Автор: Вячеслав Каширин
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