Соратники Трампа выдвинут кандидата в президенты на съезде в Северной Каролине

На съезде Республиканской партии США 2020 года в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, будет выдвинут кандидат в президенты. Об этом пишут СМИ штата.

По словам председателя национального комитета республиканцев Ронны Макданиэл, она и ее соратники надеются, что Шарлотт займет центральное место в повторном выдвижении Дональда Трампа и Майка Пенса. Эксперты считают «Город королевы» (назван именем Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой, супруги короля Великобритании Георга III и бабушки королевы Виктории) стратегическим выбором для республиканцев. Это город одного из семи штатов, где развернется основная борьба на президентских выборах—2020 года.

На выигрыш Северной Каролины и ее 15 голосов выборщиков одинаково претендуют как республиканцы, так и демократы. В 2016 году Трамп выиграл в Северной Каролине с почти 50% голосов, у его конкурентки-демократки Хиллари Клинтон было 46%.