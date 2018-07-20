Помпео обвинил КНДР в контрабанде нефтепродуктов

По словам госсекретаря США Майка Помпео, Северная Корея занимается контрабандой нефтепродуктов и угля в обход санкций ООН. Он подчеркнул, что объемы сырья существенно превышают квоты, которые установила организация.

Помпео отметил, что в основном контрабанда происходит с помощью перекачки с судна на судно. Он напомнил, что страны-члены ООН обязались пресекать любую подобную деятельность.

Госсекретарь, выступая перед журналистами, заявил, что Вашингтон должен обратить внимание и на другие варианты обхода санкций. Речь идет о контрабанде угля по морю, о контрабанде через границу на земле, а также о присутствии рабочих из Северной Кореи в некоторых странах.