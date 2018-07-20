Десять человек пострадали при нападении на автобус в Германии

Полиция Германии уточнила данные о количестве пострадавших при нападении на пассажиров автобуса в пригороде Любека. В Twitter правоохранители сообщили о десяти раненых.

В пятницу в пригороде Любека мужчина с ножом атаковал пассажиров автобуса. Как выяснилось, нападавший является выходцем из Ирана, но имеет немецкое гражданство и уже много лет проживает в Любеке. Нападавший задержан, его мотивы пока выясняются. Прокуратура города заявила в эфире телеканала N-TV, что следователи проверяет все версии, включая террористический след.

По предварительным данным, озвученным местной полицией, на данный момент отсутствуют какие-либо указания на то, что напавший был под влиянием радикальных политических идей.