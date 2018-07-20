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21:31   20 Июля 2018
Весь мир

Трамп посмотрел интервью Клинтон с Познером

Трамп посмотрел интервью Клинтон с Познером

После новости, что в деле задержанной в США Марины Бутиной фигурирует некий «советский пропагандист».

Весной 2010 года, когда президентом РФ был Дмитрий Медведев, а до президентских выборов США, на которых состязались республиканец Трамп и демократ Клинтон оставалось шесть лет, Познер встретился с госсекретарем США.

На тот момент она стала первой женщиной, которая пришла в программу «Познер». Владимир Владимирович рассказывал, что до этого много представительниц прекрасного пола отказывались приходить из-за страха крупного плана.

Трамп посмотрел интервью Клинтон с Познером

Одной из тем во время беседы стала Россия. Госпожа Клинтон обратила внимание на то, что США в успешное будущее РФ верят больше, нежели сами россияне. После передачи Познер предположил, что это свидетельствует о том, что американскому руководству известны поведенческие тенденции русского народа.

«Это означает, что упаднические, нигилистические, циничные настроения, которые и в самом деле характерны для нынешней России, особенно среди людей более образованных, более имущих, более «продвинутых», известны американскому руководству», – написал он после интервью.

Однако это лишь один из множества вопросов, которые были затронуты во время 8-летней давности беседы. 

Трамп посмотрел интервью Клинтон с Познером

Действующий президент США Дональд Трамп вырезал из контекста речь Клинтон, где она говорит о вере в сильное и независимое будущее России и выложил в Twitter. На фоне разбирательства Демпартии и республиканцев о мнимом «российском вмешательстве» в выборы главы США, которые проходили в 2016 году, он попытался сказать «вот, кто действительно связан с РФ и готов обеспечить ее великое будущее».

Пост Трамп подписал словами об очередной «лжи демократов».

«Возможно ли когда-нибудь изучить всю ложь демократов? Это классика», – заключил лидер.

Трамп посмотрел интервью Клинтон с Познером

За эту неделю имя Владимира Познера звучит уже второй раз в западных СМИ. Реакцию самого журналиста на пост главы США информагентству «Политика сегодня» узнать не удалось, телефон телеведущего был выключен. Ранее сотрудник ФБР в личной переписке подозреваемой в шпионстве Бутиной обнаружил письмо, которое называлось Second Pozner (Второй Познер – перевод ИА «ПС»).

Познер является гражданином России, Франции и США. Писатель традиционно голосует во всех трех странах, что касается Трампа, он еще в 2010 году предсказывал, что отношения с этим американским лидером будет нелегкими.

Люди, которые полагают, что Трамп — это будет шикарно для России, по-моему, очень сильно заблуждаются, просто они не знают, кто такой Дональд Трамп, и воспринимают его поведение, что он легко поговорит и договорится с Путиным и т.д., за реальность, по-моему, чепуха полная, – предупреждал он.

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Автор: Екатерина Розина
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