Трамп посмотрел интервью Клинтон с Познером

После новости, что в деле задержанной в США Марины Бутиной фигурирует некий «советский пропагандист».

Весной 2010 года, когда президентом РФ был Дмитрий Медведев, а до президентских выборов США, на которых состязались республиканец Трамп и демократ Клинтон оставалось шесть лет, Познер встретился с госсекретарем США.

На тот момент она стала первой женщиной, которая пришла в программу «Познер». Владимир Владимирович рассказывал, что до этого много представительниц прекрасного пола отказывались приходить из-за страха крупного плана.

Одной из тем во время беседы стала Россия. Госпожа Клинтон обратила внимание на то, что США в успешное будущее РФ верят больше, нежели сами россияне. После передачи Познер предположил, что это свидетельствует о том, что американскому руководству известны поведенческие тенденции русского народа.

«Это означает, что упаднические, нигилистические, циничные настроения, которые и в самом деле характерны для нынешней России, особенно среди людей более образованных, более имущих, более «продвинутых», известны американскому руководству», – написал он после интервью.

Однако это лишь один из множества вопросов, которые были затронуты во время 8-летней давности беседы.

Действующий президент США Дональд Трамп вырезал из контекста речь Клинтон, где она говорит о вере в сильное и независимое будущее России и выложил в Twitter. На фоне разбирательства Демпартии и республиканцев о мнимом «российском вмешательстве» в выборы главы США, которые проходили в 2016 году, он попытался сказать «вот, кто действительно связан с РФ и готов обеспечить ее великое будущее».

Пост Трамп подписал словами об очередной «лжи демократов».

«Возможно ли когда-нибудь изучить всю ложь демократов? Это классика», – заключил лидер.

Will the Dems and Fake News ever learn? This is classic! pic.twitter.com/kSX3ROI4QG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018

За эту неделю имя Владимира Познера звучит уже второй раз в западных СМИ. Реакцию самого журналиста на пост главы США информагентству «Политика сегодня» узнать не удалось, телефон телеведущего был выключен. Ранее сотрудник ФБР в личной переписке подозреваемой в шпионстве Бутиной обнаружил письмо, которое называлось Second Pozner (Второй Познер – перевод ИА «ПС»).

Познер является гражданином России, Франции и США. Писатель традиционно голосует во всех трех странах, что касается Трампа, он еще в 2010 году предсказывал, что отношения с этим американским лидером будет нелегкими.