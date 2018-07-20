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20:32   20 Июля 2018
Весь мир

Израиль начал «крупную и болезненную» операцию против ХАМАС

Израиль начал «крупную и болезненную» операцию против ХАМАС

Самолёты ВВС Израиля начали масштабный налёт на объекты ХАМАС в секторе Газа.

Глава Минобороны Авигдор Либерман анонсировал решение израильского правительства о начале крупной операции. По его словам, Израиль нанесет удары по сектору газа и при необходимость интенсивность атаки будет усиливаться. При этом ранее армия предупредила ХАМАС о проведении «крупной и болезненной» операции. 

Либерман подчеркнул, что действия лидеров правящего в секторе Газа палестинского движения не оставили выбора, поэтому Израиль вынужден начать данную операцию. Эта атака будет более интенсивной, нежели спецоперация «Нерушимая скала», добавил он.

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Автор: Екатерина Розина
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