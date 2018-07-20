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Помпео надеется, что Трамп и Путин встретятся осенью

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20:49   20 Июля 2018
Весь мир

Помпео надеется, что Трамп и Путин встретятся осенью

Помпео надеется, что Трамп и Путин встретятся осенью

Госсекретарь США Майк Помпео надеется, что уже этой осенью президенты США и России встретятся вновь. Речь об этом зашла на пресс-конференции по итогам встречи с членами Совбеза ООН. 

Помпео отметил важность диалога двух стран. По его словам, саммит может пройти в Вашингтоне, а это «только к лучшему». 

Ранее стало известно, что президент США отдал распоряжение помощнику по нацбезопасности Джону Болтону пригласить российского лидера в Вашингтон. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, переговоры на этот счет уже идут.

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Автор: Виктория Разумовская
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