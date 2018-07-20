Помпео надеется, что Трамп и Путин встретятся осенью

Госсекретарь США Майк Помпео надеется, что уже этой осенью президенты США и России встретятся вновь. Речь об этом зашла на пресс-конференции по итогам встречи с членами Совбеза ООН.

Помпео отметил важность диалога двух стран. По его словам, саммит может пройти в Вашингтоне, а это «только к лучшему».

Ранее стало известно, что президент США отдал распоряжение помощнику по нацбезопасности Джону Болтону пригласить российского лидера в Вашингтон. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, переговоры на этот счет уже идут.