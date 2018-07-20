РФ ограничила поставки мяса белорусской компании «Славинпродукт» из-за кишечной палочки

Россельхознадзор с 23 июля ограничивает поставки продукции белорусской компании «Славинпродукт» из-за обнаруженных в ее говядине бактерий кишечной палочки. Об говорится в документах, опубликованных на сайте российского ведомства.

Режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции нескольких белорусских предприятий, в числе которых был и «Славинпродукт» РСН ввел в середине июня. Тогда в говядине предприятия была обнаружена не только кишечная палочка, но и антибиотики тетрациклиновой группы.

Также ведомство вводит усиленный контроль в отношении ряда белорусских компаний за нарушение требований ЕАЭС и России. Среди них Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (нитраты в питьевом молоке), «Витебская бройлерная птицефабрика» (метаболиты нитрофуранов в мясе птицы), «Мозырские молочные продукты» (кишечная палочка в твороге).