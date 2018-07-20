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20:27   20 Июля 2018
Весь мир

Пострадавшего в Эймсбери мужчину выписали из больницы

Пострадавшего в Эймсбери мужчину выписали из больницы

Британца Чарли Роули, который был отравлен в городе Эймсбери нервно-паралитическим веществом, выписали из больницы. Об этом рассказала начальник среднего персонала больницы Лорна Уилкинсон.

По ее словам, Чарли прошел «через ужасающее испытание», которое многие не могут себе и представить. Она пожелала ему дальнейшего выздоровления от лица всех медиков больницы.

Пострадавшего в Эймсбери мужчину выписали из больницы

Уилкинсон рассказала, что в рамках лечения была проведена процедура обеззараживания. Это сделано не только для того, чтобы мужчина выздоровел, но и для того, чтобы загрязнения, которые могли остаться, не навредили кому-то еще, с кем Чарли контактирует. Сейчас медики уверены, что ничто не представляет угрозы.

Напомним, 4 июля два человека были доставлены в больницу  после «воздействия неизвестного вещества». Позже специалисты установили, что это тот же яд, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль в марте. Одна из пострадавших скончалась через несколько дней.

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Автор: Виктория Разумовская
#великобритания #общество #весь мир #новичок #эймсбери
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