Пострадавшего в Эймсбери мужчину выписали из больницы

Британца Чарли Роули, который был отравлен в городе Эймсбери нервно-паралитическим веществом, выписали из больницы. Об этом рассказала начальник среднего персонала больницы Лорна Уилкинсон.

По ее словам, Чарли прошел «через ужасающее испытание», которое многие не могут себе и представить. Она пожелала ему дальнейшего выздоровления от лица всех медиков больницы.

Уилкинсон рассказала, что в рамках лечения была проведена процедура обеззараживания. Это сделано не только для того, чтобы мужчина выздоровел, но и для того, чтобы загрязнения, которые могли остаться, не навредили кому-то еще, с кем Чарли контактирует. Сейчас медики уверены, что ничто не представляет угрозы.

Напомним, 4 июля два человека были доставлены в больницу после «воздействия неизвестного вещества». Позже специалисты установили, что это тот же яд, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль в марте. Одна из пострадавших скончалась через несколько дней.