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 Карякин и Крамник вошли в состав сборной России на шахматную Олимпиаду в Батуми

Карякин и Крамник вошли в состав сборной России на шахматную Олимпиаду в Батуми
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20:07   20 Июля 2018
Россия

Карякин и Крамник вошли в состав сборной России на шахматную Олимпиаду в Батуми

Карякин и Крамник вошли в состав сборной России на шахматную Олимпиаду в Батуми

Экс-чемпион мира Владимир Крамник и недавний претендент на шахматную корону Сергей Карякин включены в состав сборной России на шахматную Олимпиаду. Об этом сообщается на сайте Российской шахматной федерации.

Помимо них, на турнире за Россию выступят Дмитрий Яковенко, Ян Непомнящий и Никита Витюгов. Игры пройдут в грузинском городе Батуми с 23 сентября по 6 октября.

По словам старшего тренера мужской сборной России Андрея Филатова, в России всегда большой выбор сильных игроков, и все они горят желанием защищать честь страны на турнирах самого высокого уровня. Однако задача тренерского штаба — выбрать именно тех, кто подойдет к важнейшему старту двухлетия на пике формы. Выбор выпал на пятерых названных шахматистов.

В составе женской команды выступят экс-чемпионка мира Александра Костенюк, Александра Горячкина, Валентина Гунина, Наталья Погонина и Ольга Гиря. Этот тот же состав, что и два года назад.

«Мы планируем выступать проверенным и опытным составом, как и на Олимпиаде в Баку. У россиянок соперницы остались те же: Китай и Украина. Ну и, конечно же, Грузия, которая в своих стенах, при горячей поддержке болельщиков будет очень опасна. Что же, будем бороться!» — заявил старший тренер женской сборной Сергей Рублевский.

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Автор: Вячеслав Каширин
#олимпиада #россия #общество #шахматы #крамник #корякин
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