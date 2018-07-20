Карякин и Крамник вошли в состав сборной России на шахматную Олимпиаду в Батуми

Экс-чемпион мира Владимир Крамник и недавний претендент на шахматную корону Сергей Карякин включены в состав сборной России на шахматную Олимпиаду. Об этом сообщается на сайте Российской шахматной федерации.

Помимо них, на турнире за Россию выступят Дмитрий Яковенко, Ян Непомнящий и Никита Витюгов. Игры пройдут в грузинском городе Батуми с 23 сентября по 6 октября.

По словам старшего тренера мужской сборной России Андрея Филатова, в России всегда большой выбор сильных игроков, и все они горят желанием защищать честь страны на турнирах самого высокого уровня. Однако задача тренерского штаба — выбрать именно тех, кто подойдет к важнейшему старту двухлетия на пике формы. Выбор выпал на пятерых названных шахматистов.

В составе женской команды выступят экс-чемпионка мира Александра Костенюк, Александра Горячкина, Валентина Гунина, Наталья Погонина и Ольга Гиря. Этот тот же состав, что и два года назад.