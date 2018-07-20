Премьер Украины распорядился о накоплении стратегического запаса хлора

Об указе украинского премьера Владимира Гройсмана обеспечить стратегический запас необходимого для дезинфекции воды жидкого хлора, рассказал вице-премьер Геннадий Зубко.

Напомним, единственный производителей жидкого хлора на Украине завод «ДнепрАзот» полностью прекратил работу, поскольку производство стало убыточным. Причиной тому назвали увеличение стоимости энергоресурсов. Чуть позже предприятие внесло в Антимонопольную службу Украины предложение о повышении цен на товары и в пятницу, 20 июля, цеха вновь начали производство.

По словам Зубко, премьер считает необходимым накопление вещества, как украинского производства, так и импортного.

При этом о готовности поставлять хлор на Украину заявили в Румынии, передает телеканал «112 Украине».