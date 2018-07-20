Книгу о семейных отношениях российского автора запретили на Украине

На территорию Украины запретили ввозить книгу российского писателя Павла Зыгмантовича, которая посвящена семейной психологии и отношениям. Об этом распорядился Госкомтелерадио.

В ведомстве решили, что в книге «Психология навылет. М+Ж. Шесть секретов счастливых отношений от самого категорического психолога в мире» содержится «скрытая реклама». Якобы в издании российская разведка рекламирует другую книгу о «русском боевом НЛП» (нейролингвистическое программирование).

Напомним, украинский лидер Петр Порошенко в 2016 году подписал закон об ограничении доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из России. Теперь ввоз любой печатной продукции возможен только с одобрения Госкомтелерадио.