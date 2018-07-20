Депортировавшая охранника бен Ладена Германия теперь опасается за его жизнь

Власти Германии сначала депортировали экс-сотрудника личной охраны «террориста номер один» Усамы бен Ладена в Тунис, а потом начали проявлять беспокойство о его безопасности в этой не самой благополучной из африканских стран.

Как пишет ФБА «Экономика сегодня», эксперты связывают беспокойство Берлина с последствиями его безудержной политкорректности, а жестокое обращение с заключенных в тунисских тюрьмах называют далеко не единственной проблемой этой страны.

Несколько месяцев назад на след экс-охранника вышли представители партии «Альтернатива для Германии». До них дошли сведения, что Сами А. с 2006 года находился в ФРГ в статусе беженца, получая при этом свыше тысячи евро ежемесячно в виде пособия.

Административный суд города Гельзенкирхен объявил депортацию охранника незаконной и постановил вернуть его, поскольку по законам Германии задержанные не могут быть депортированы в страну, где им угрожают жестокое обращение и пытки, а Тунис, по мнению суда, является именно такой страной.

Как рассказал агентству ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, список стран, которым ФРГ отказывается выдавать преступников, действительно существует. Когда-то даже имела место длительная и жаркая дискуссия о том, является ли с этой точки зрения безопасной страной Косово. В итоге пришли к выводу, что является.

А вот с Тунисом вопрос остается пока открытым. Чтобы ответить на него, нужны какие-то определенные критерии, и Германии нужно их обязательно выработать. Что же касается этой конкретной депортации, то сама ситуация, при которой немецкое правосудие опасается за безопасность террориста, выглядит крайне вопиющей», — считает эксперт.

Жестокое обращение с заключенными — далеко не единственная проблема Туниса. Эксперты отмечают там подъем радикализма и террористической активности. Связывают это с последствиями арабской весны», приведшей к смене режима, и слабостью нынешней власти, не способной справиться с террористической угрозой.

По мнению преподавателя факультета гуманитарных наук ВШЭ Григория Лукьянова, нездоровый политический климат в стране во многом обусловлен проблемами социально-экономического характера. Правящая партия «Ан-Нахда» не имеет политического опыта управления государством, а зарубежные инвесторы, которые могли бы способствовать оживлению экономики, не доверяют ей, справедливо опасаясь за судьбу инвестиций.

Другая серьезная проблема Туниса — соседство с Ливией, в которую стекаются боевики после разгрома в Сирии. Радикально настроенная молодежь Туниса попадает под их влияние, что грозить дестабилизацией всему региону.

Пока лишен Тунис и надежды на поддержку МВФ, так как республика попала в черный список FATF из-за отмывания нелегальных денег и финансирования терроризма.