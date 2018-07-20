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19:53   20 Июля 2018
Россия

Регби или дзюдо: Путин пошутил на тему рейтинга популярности видов спорта

Регби или дзюдо: Путин пошутил на тему рейтинга популярности видов спорта

На заседании по итогам Чемпионата мира по футболу 2018 года главу РФ Владимира Путина удивило, что второе место в рейтинге популярности среди спортивных направлений после футбола занимает регби.

Во время выступления на заседании глава ФАС, председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев попросил у президента организовать хотя бы несколько спецбаз для тренировок российских регбистов. При этом он подчеркнул, что регби на втором месте после футбола в рейтинге популярности. 

«А мне всегда говорят, что у дзюдо второе место», — пошутил президент.

«Ну, это безусловно. Это правда», — смутился Артемьев.

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Автор: Екатерина Розина
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