Мы в соц.сетях:
РФ ограничила поставки мяса белорусской компании «Славинпродукт» из-за кишечной палочки

РФ ограничила поставки мяса белорусской компании «Славинпродукт» из-за кишечной палочки

 Карякин и Крамник вошли в состав сборной России на шахматную Олимпиаду в Батуми

Карякин и Крамник вошли в состав сборной России на шахматную Олимпиаду в Батуми
Премьер Украины распорядился о накоплении стратегического запаса хлора

Премьер Украины распорядился о накоплении стратегического запаса хлора

 Книгу о семейных отношениях российского автора запретили на Украине

Книгу о семейных отношениях российского автора запретили на Украине
Помпео обвинил КНДР в контрабанде нефтепродуктов

Помпео обвинил КНДР в контрабанде нефтепродуктов

 Помпео надеется, что Трамп и Путин встретятся осенью

Помпео надеется, что Трамп и Путин встретятся осенью
РФ ограничила поставки мяса белорусской компании «Славинпродукт» из-за кишечной палочки

РФ ограничила поставки мяса белорусской компании «Славинпродукт» из-за кишечной палочки

 Карякин и Крамник вошли в состав сборной России на шахматную Олимпиаду в Батуми

Карякин и Крамник вошли в состав сборной России на шахматную Олимпиаду в Батуми
Премьер Украины распорядился о накоплении стратегического запаса хлора

Премьер Украины распорядился о накоплении стратегического запаса хлора

 Книгу о семейных отношениях российского автора запретили на Украине

Книгу о семейных отношениях российского автора запретили на Украине
Помпео обвинил КНДР в контрабанде нефтепродуктов

Помпео обвинил КНДР в контрабанде нефтепродуктов

 Помпео надеется, что Трамп и Путин встретятся осенью

Помпео надеется, что Трамп и Путин встретятся осенью
19:43   20 Июля 2018
Россия

Минкомсвязи проработает вопрос о выдаче виз в режиме онлайн

Минкомсвязи проработает вопрос о выдаче виз в режиме онлайн

Такое поручение Минкомсвязи отдал президент России Владимир Путин. Министерство будет работать совместно с МИД. 

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков рассказал, что за несколько месяцев почти два миллиона иностранцев получили FAN ID и, соответственно, право въезда в Россию. Все это они смогли сделать в режиме онлайн, буквально за несколько минут. За это время была проделана колоссальная работа, которую надо использовать в будущем.

Минкомсвязи проработает вопрос о выдаче виз в режиме онлайн

Носков подчеркнул, что нельзя терять эту систему. Возможно ее стоит проработать, чтобы в итоге российские визы могли получить онлайн не только болельщики. 

Министр отметил, что выдача виз в России сейчас платная. За счет этой технологии стоимость может оказаться ниже. 

Глава государства согласился, что технологию надо проработать и отдал соответствующее распоряжение.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #мид #виза #fan id
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...