Минкомсвязи проработает вопрос о выдаче виз в режиме онлайн

Такое поручение Минкомсвязи отдал президент России Владимир Путин. Министерство будет работать совместно с МИД.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков рассказал, что за несколько месяцев почти два миллиона иностранцев получили FAN ID и, соответственно, право въезда в Россию. Все это они смогли сделать в режиме онлайн, буквально за несколько минут. За это время была проделана колоссальная работа, которую надо использовать в будущем.

Носков подчеркнул, что нельзя терять эту систему. Возможно ее стоит проработать, чтобы в итоге российские визы могли получить онлайн не только болельщики.

Министр отметил, что выдача виз в России сейчас платная. За счет этой технологии стоимость может оказаться ниже.

Глава государства согласился, что технологию надо проработать и отдал соответствующее распоряжение.