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Путин пообещал обдумать вопрос о продаже пива на футбольных матчах

Путин пообещал обдумать вопрос о продаже пива на футбольных матчах

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Путин пообещал обдумать вопрос о продаже пива на футбольных матчах

Путин пообещал обдумать вопрос о продаже пива на футбольных матчах

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18:59   20 Июля 2018
Россия

Путин пообещал обдумать вопрос о продаже пива на футбольных матчах

Путин пообещал обдумать вопрос о продаже пива на футбольных матчах

Президент РФ Владимир Путин рассмотрит вопрос о более либеральном подхода к торговле пивом во время футбольных матчей. Об этом он заявил в ходе заседания Госсовета по физкультуре и спорту.

На заседании глава республики Татарстан Рустам Минниханов рассказал, что в регионе за время проведения Чемпионата мира — 2018 было продано хмельного напитка почти на 90 миллионов рублей. При этом, по его словам, это не вызывало «никаких эксцессов, никаких проблем».

«Просил бы рассмотреть этот вопрос, — обратился к президенту глава Татарстана. — Все-таки, мужчины любят пиво… Конечно, мне стыдно, как мусульманину, говорить про пиво, но я забочусь о наших православных братьях».

Путин ответил, что «если уж мусульмане просят подойти к продаже пива либеральней, то посмотрим».

Ранее глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что в РФПЛ заинтересованы в том, чтобы продажа пива была разрешена на стадионах, и чтобы пивные бренды пришли в российский футбол. Он также отметил, что пиво — один из неотъемлемых атрибутов футбольных болельщиков.

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Автор: Вячеслав Каширин
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