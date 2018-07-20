Мы в соц.сетях:
Путин пообещал обдумать вопрос о продаже пива на футбольных матчах

Путин пообещал обдумать вопрос о продаже пива на футбольных матчах

 Сроки выдачи сертификата на маткапитал могут сократить вдвое

Сроки выдачи сертификата на маткапитал могут сократить вдвое
Белоруссия запретила поставки птицы и свинины из ряда регионов РФ

Белоруссия запретила поставки птицы и свинины из ряда регионов РФ

 Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек
МВД Британии не комментирует «работу КГБ»

МВД Британии не комментирует «работу КГБ»

 Польша ускорит покупку ракетного комплекса у США

Польша ускорит покупку ракетного комплекса у США
Путин пообещал обдумать вопрос о продаже пива на футбольных матчах

Путин пообещал обдумать вопрос о продаже пива на футбольных матчах

 Сроки выдачи сертификата на маткапитал могут сократить вдвое

Сроки выдачи сертификата на маткапитал могут сократить вдвое
Белоруссия запретила поставки птицы и свинины из ряда регионов РФ

Белоруссия запретила поставки птицы и свинины из ряда регионов РФ

 Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек
МВД Британии не комментирует «работу КГБ»

МВД Британии не комментирует «работу КГБ»

 Польша ускорит покупку ракетного комплекса у США

Польша ускорит покупку ракетного комплекса у США
19:22   20 Июля 2018
Весь мир

МВД Британии не комментирует «работу КГБ»

МВД Британии не комментирует «работу КГБ»

Ведомство отказалось комментировать публикации британских СМИ, которые каждый день пестрят новыми домыслами о связи несуществующего в РФ КГБ и «делом Скрипаля».

Замглавы британского МВД Бен Уоллес ранее заявил, что статьи местных газет содержат лишь «дикие домыслы», однако СМИ никак на это не отреагировали и продолжили вымышлять теории заговора.

На просьбу представителя ТАСС, прокомментировать эту ситуацию и оценить качество работы британских журналистов, в ведомстве ответили отказом.

Источник в министерстве заявил, что пока продолжает расследование никаких комментариев по инциденту в Солсбери не будет. При этом на вопрос о том, что Уоллес фактически опроверг данные газет, однако домыслы продолжаются,источник повторил, что комментариев не будет.

«Мы не будем комментировать то, что пишут СМИ», — резюмировал он.

Также от ответа на вопрос ушли и в Скотленд Ярде.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #британия #политика #общество #весь мир #солсбери #дело скрипаля #мвд британии
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...