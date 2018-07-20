МВД Британии не комментирует «работу КГБ»

Ведомство отказалось комментировать публикации британских СМИ, которые каждый день пестрят новыми домыслами о связи несуществующего в РФ КГБ и «делом Скрипаля».

Замглавы британского МВД Бен Уоллес ранее заявил, что статьи местных газет содержат лишь «дикие домыслы», однако СМИ никак на это не отреагировали и продолжили вымышлять теории заговора.

На просьбу представителя ТАСС, прокомментировать эту ситуацию и оценить качество работы британских журналистов, в ведомстве ответили отказом.

Источник в министерстве заявил, что пока продолжает расследование никаких комментариев по инциденту в Солсбери не будет. При этом на вопрос о том, что Уоллес фактически опроверг данные газет, однако домыслы продолжаются,источник повторил, что комментариев не будет.

«Мы не будем комментировать то, что пишут СМИ», — резюмировал он.

Также от ответа на вопрос ушли и в Скотленд Ярде.