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 Польша ускорит покупку ракетного комплекса у США

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Путин пообещал обдумать вопрос о продаже пива на футбольных матчах

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Белоруссия запретила поставки птицы и свинины из ряда регионов РФ

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 Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

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МВД Британии не комментирует «работу КГБ»

МВД Британии не комментирует «работу КГБ»

 Польша ускорит покупку ракетного комплекса у США

Польша ускорит покупку ракетного комплекса у США
19:08   20 Июля 2018
Весь мир

Польша ускорит покупку ракетного комплекса у США

Польша ускорит покупку ракетного комплекса у США

Власти Польши сотрудничают с американской военно-промышленно корпорацией Lockheed Martin по вопросу покупки дивизионного огневого ракетного комплекса (DMO WWR) Homar. Переговоры проходили с консорциумом,  лидером которого была Польская оборонная группа.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак решил прекратить процесс переговоров и перейти к сотрудничеству непосредственно с правительством Штатов, чтобы ускорить поставку комплексов. Польские военные уверены, что эти шаги обеспечат своевременную поставку оборудования и боевые возможности ракетных войск и артиллерии в этой области.

Делегация польского военного ведомства отправится в ближайшее время в США, чтобы начать переговоры по вопросу реализации программы Homar. В рамках этого проекта в Польшу будет поставлен ракетный комплекс, способный поражать цели на расстоянии до 300 километров.

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Автор: Виктория Разумовская
#польша #весь мир #армия и опк #ракетный комплекс
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