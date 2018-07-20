Польша ускорит покупку ракетного комплекса у США

Власти Польши сотрудничают с американской военно-промышленно корпорацией Lockheed Martin по вопросу покупки дивизионного огневого ракетного комплекса (DMO WWR) Homar. Переговоры проходили с консорциумом, лидером которого была Польская оборонная группа.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак решил прекратить процесс переговоров и перейти к сотрудничеству непосредственно с правительством Штатов, чтобы ускорить поставку комплексов. Польские военные уверены, что эти шаги обеспечат своевременную поставку оборудования и боевые возможности ракетных войск и артиллерии в этой области.

Делегация польского военного ведомства отправится в ближайшее время в США, чтобы начать переговоры по вопросу реализации программы Homar. В рамках этого проекта в Польшу будет поставлен ракетный комплекс, способный поражать цели на расстоянии до 300 километров.