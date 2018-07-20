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18:27   20 Июля 2018
Россия

Объекты ЧМ—2018 должны стать самодостаточными через пять лет — Путин

Объекты ЧМ—2018 должны стать самодостаточными через пять лет — Путин

Государственная поддержка объектов ЧМ-2018 продлится пять лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Совета по развитию физкультуры и спорта и Набсовета оргкомитета «Россия-2018».

Президент уведомил участников заседания, что правительству дано поручение учесть в федеральном бюджете на ближайшие годы решение задачи по эффективному использованию объектов, построенных к российскому Мундиалю. Он отметил, что созданная для чемпионата инфраструктура, в том числе стадионы, получила позитивные отзывы FIFA, футбольных сборных, гостей турнира, журналистов.

Объекты ЧМ—2018 должны стать самодостаточными через пять лет — Путин

По словам Путина, представляется совершенно очевидным, что объекты чемпионата должны продолжать полноценно работать и далее, так как «именно для этого их и создавали». При этом он отметил, что в ближайшие пять лет их будет финансово поддерживать государство, а уже к 2024 году они должны стать самодостаточными, «служить центрами развития общественной, культурной, деловой жизни».

В этом вопросе, по мнению российского лидера, Россия может опираться как на собственный опыт управления наследием крупных международных спортивных соревнований, так и на мировой. В частности, он поручил Минспорту доложить на заседании о механизмах и сроках передачи регионам стадионов и тренировочных полей, а также о создании детских футбольных центров на базе инфраструктуры ЧМ—2018.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #чм-2018 #общество #чм2018
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