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Сроки выдачи сертификата на маткапитал могут сократить вдвое
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18:31   20 Июля 2018
Россия

Сроки выдачи сертификата на маткапитал могут сократить вдвое

Сроки выдачи сертификата на маткапитал могут сократить вдвое

Российское правительство одобрило проект закона, благодаря которому сроки выдачи сертификата на материнский капитал уменьшаются вдвое. Теперь решение о выдачи данного документа следует принять в течении 15 дней вместо одного месяца. 

15 дней отсчитываются с момента приема соответствующего заявления. 

Кроме того, законопроект предлагает сократить сроки проверки достоверности представляемых сведений, которые необходимы для принятия дополнительных мер господдержки семей с детьми. Законом вместо 14 дней теперь предусмотрен срок в пять дней. 

Все перечисленные меры повысят качество  предоставления государственной услуги, отмечается на сайте кабмина.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #дети #правительство #общество #семьи #материнский капитал
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