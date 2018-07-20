Сроки выдачи сертификата на маткапитал могут сократить вдвое

Российское правительство одобрило проект закона, благодаря которому сроки выдачи сертификата на материнский капитал уменьшаются вдвое. Теперь решение о выдачи данного документа следует принять в течении 15 дней вместо одного месяца.

15 дней отсчитываются с момента приема соответствующего заявления.

Кроме того, законопроект предлагает сократить сроки проверки достоверности представляемых сведений, которые необходимы для принятия дополнительных мер господдержки семей с детьми. Законом вместо 14 дней теперь предусмотрен срок в пять дней.

Все перечисленные меры повысят качество предоставления государственной услуги, отмечается на сайте кабмина.