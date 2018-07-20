Белоруссия запретила поставки птицы и свинины из ряда регионов РФ

Об этом сообщили в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода республики.

Ввоз свинины и птичьего мяса из некоторых регионов России временно приостановлен по причине распространения классической чумы среди скота, а также птичьего гриппа.

Подробно ознакомиться с решением белорусского правительства можно на сайте профильного департамента, который обнародовал распоряжение о прекращении поставок мяса свиней из Московской области и птицы - из Смоленской.

Указ принят в четверг, 19 июля, ограничения вступают в силу с субботы, 21 июля.