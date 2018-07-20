Путин поблагодарил сборную России за хорошую игру на ЧМ—2018
Президент РФ Владимир Путин отметил хорошую игру российских футболистов на Чемпионате мира по футболу 2018 года. Глава государства призвал сохранить боевой настрой на будущие соревнования.
Особые слова благодарности и поздравления Путин адресовал персонально тренеру сборной Станиславу Черчесову, который принял участие в совместном заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта и Набсовета оргкомитета «Россия-2018» в Калининграде. В заключение он отметил, что боевой настрой и сплоченность важно сохранить, поскольку вереди другие важные футбольные турниры — Лига наций и Чемпионат Европы 2020 года.