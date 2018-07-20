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Путин пообещал обдумать вопрос о продаже пива на футбольных матчах

Путин пообещал обдумать вопрос о продаже пива на футбольных матчах

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Сроки выдачи сертификата на маткапитал могут сократить вдвое
Белоруссия запретила поставки птицы и свинины из ряда регионов РФ

Белоруссия запретила поставки птицы и свинины из ряда регионов РФ

 Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

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18:02   20 Июля 2018
Россия

Путин поблагодарил сборную России за хорошую игру на ЧМ—2018

Путин поблагодарил сборную России за хорошую игру на ЧМ—2018

Президент РФ Владимир Путин отметил хорошую игру российских футболистов на Чемпионате мира по футболу 2018 года. Глава государства призвал сохранить боевой настрой на будущие соревнования.

Особые слова благодарности и поздравления Путин адресовал персонально тренеру сборной Станиславу Черчесову, который принял участие в совместном заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта и Набсовета оргкомитета «Россия-2018» в Калининграде. В заключение он отметил, что боевой настрой и сплоченность важно сохранить, поскольку вереди другие важные футбольные турниры — Лига наций и Чемпионат Европы 2020 года.

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Автор: Вячеслав Каширин
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