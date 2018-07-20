Мы в соц.сетях:
Путин пообещал обдумать вопрос о продаже пива на футбольных матчах

Путин пообещал обдумать вопрос о продаже пива на футбольных матчах

 Сроки выдачи сертификата на маткапитал могут сократить вдвое

Сроки выдачи сертификата на маткапитал могут сократить вдвое
Белоруссия запретила поставки птицы и свинины из ряда регионов РФ

Белоруссия запретила поставки птицы и свинины из ряда регионов РФ

 Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек
МВД Британии не комментирует «работу КГБ»

МВД Британии не комментирует «работу КГБ»

 Польша ускорит покупку ракетного комплекса у США

Польша ускорит покупку ракетного комплекса у США
Путин пообещал обдумать вопрос о продаже пива на футбольных матчах

Путин пообещал обдумать вопрос о продаже пива на футбольных матчах

 Сроки выдачи сертификата на маткапитал могут сократить вдвое

Сроки выдачи сертификата на маткапитал могут сократить вдвое
Белоруссия запретила поставки птицы и свинины из ряда регионов РФ

Белоруссия запретила поставки птицы и свинины из ряда регионов РФ

 Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек
МВД Британии не комментирует «работу КГБ»

МВД Британии не комментирует «работу КГБ»

 Польша ускорит покупку ракетного комплекса у США

Польша ускорит покупку ракетного комплекса у США
18:02   20 Июля 2018
Россия

Национальный план по противодействию допингу в спорте реализуется, заявил Путин

Национальный план по противодействию допингу в спорте реализуется, заявил Путин

Глава государства Владимир Путин рассказал, что в реализации национального плана по борьбе с допином в спорте есть определенные успехи. Москва теперь ждет встречных шагов от международных организаций. 

Президент отметил результативность работы общественной независимой антидопинговой комиссии, которой руководит почетный член МОК Виталий Смирнов. По его словам, цели, которые комиссия ставила перед собой, достигнуты, а все требования WADA и МОК учтены. 

Также Путин напомнил, что утвержден новый состав Совета по спорту. Он будет работать в новом формате. Например, теперь предусматривается работа четырех межведомственных комиссий и трех рабочих групп. Глава государства поприветствовал новых членов Совета и пожелал им удачи.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#допинг #россия #путин #мок #спорт #wada
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...