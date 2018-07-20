Национальный план по противодействию допингу в спорте реализуется, заявил Путин

Глава государства Владимир Путин рассказал, что в реализации национального плана по борьбе с допином в спорте есть определенные успехи. Москва теперь ждет встречных шагов от международных организаций.

Президент отметил результативность работы общественной независимой антидопинговой комиссии, которой руководит почетный член МОК Виталий Смирнов. По его словам, цели, которые комиссия ставила перед собой, достигнуты, а все требования WADA и МОК учтены.

Также Путин напомнил, что утвержден новый состав Совета по спорту. Он будет работать в новом формате. Например, теперь предусматривается работа четырех межведомственных комиссий и трех рабочих групп. Глава государства поприветствовал новых членов Совета и пожелал им удачи.