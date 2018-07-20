Бах: МОК готов вернуть Россию в состав комитета
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах анонсировал готовность организации вернуть Россию в ее состав.
Глава МОК объяснил, что Россия уже получила санкции и не участвовала на Олимпиаде 2018 года, однако теперь страну вернут в состав комитета.
При этом он уточнил, что МОК будет поддерживать все реформы, которая провела и проводит Москва.
Бах оценил стремление российского правительства «перевернуть эту страницу».
Данное заявление прозвучало во время пресс-конференции в Лозанне.