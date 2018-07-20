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Белоруссия запретила поставки птицы и свинины из ряда регионов РФ

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18:05   20 Июля 2018
Весь мир

Бах: МОК готов вернуть Россию в состав комитета

Бах: МОК готов вернуть Россию в состав комитета

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах анонсировал готовность организации вернуть Россию в ее состав.

Глава МОК объяснил, что Россия уже получила санкции и не участвовала на Олимпиаде 2018 года, однако теперь страну вернут в состав комитета.

При этом он уточнил, что МОК будет поддерживать все реформы, которая провела и проводит Москва. 

Бах оценил стремление российского правительства «перевернуть эту страницу».

Данное заявление прозвучало во время пресс-конференции в Лозанне.

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Автор: Екатерина Розина
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