Путин предложил поощрить внесших вклад в проведение ЧМ—2018 памятной медалью

Президент РФ Владимир Путин предложил учредить медаль, посвященную Чемпионату мира по футболу в России, чтобы вручить ее тем, кто внес вклад в организацию и проведение турнира.

Об этом российский лидер заявил на совместном заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта и Наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

Чемпионат мира по футболу проводился в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Турнир выиграла сборная Франции. Российская сборная впервые в истории современной России дошла до четвертьфинала, где уступила бельгийцам по серии послематчевых пенальти. До этого в той же ситуации россияне выбили из турнира одного из фаворитов чемпионата — сборную Испании.