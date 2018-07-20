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Путин пообещал обдумать вопрос о продаже пива на футбольных матчах

Путин пообещал обдумать вопрос о продаже пива на футбольных матчах

 Сроки выдачи сертификата на маткапитал могут сократить вдвое

Сроки выдачи сертификата на маткапитал могут сократить вдвое
Белоруссия запретила поставки птицы и свинины из ряда регионов РФ

Белоруссия запретила поставки птицы и свинины из ряда регионов РФ

 Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек
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17:50   20 Июля 2018
Россия

Путин предложил поощрить внесших вклад в проведение ЧМ—2018 памятной медалью

Путин предложил поощрить внесших вклад в проведение ЧМ—2018 памятной медалью

Президент РФ Владимир Путин предложил учредить медаль, посвященную Чемпионату мира по футболу в России, чтобы вручить ее тем, кто внес вклад в организацию и проведение турнира.

Об этом российский лидер заявил на совместном заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта и Наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

Чемпионат мира по футболу проводился в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Турнир выиграла сборная Франции. Российская сборная впервые в истории современной России дошла до четвертьфинала, где уступила бельгийцам по серии послематчевых пенальти. До этого в той же ситуации россияне выбили из турнира одного из фаворитов чемпионата — сборную Испании.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #чм-2018 #калининград #общество #чм2018
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