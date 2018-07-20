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Белоруссия запретила поставки птицы и свинины из ряда регионов РФ

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17:50   20 Июля 2018
Россия

Путин: Россия может принять у себя ЧМ по футболу среди женщин

Путин: Россия может принять у себя ЧМ по футболу среди женщин

Глава государства Владимир Путин считает, что Россия теперь может принять у себя чемпионат мира по футболу среди женщин. Об этом он заговорил на встрече с волонтерами и строителями стадиона в Калининграде. 

Такой вопрос задал кто-то из участников встречи. «Почему нет?» — ответил президент. По его словам, в России необходимо развивать женские виды спорта. В частности, те, которыми раньше представительницы прекрасного пола не увлекались. Например, футбол или хоккей. 

Российский лидер пообещал, что этот вопрос будет обсуждаться с представителями ФИФА.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #футбол #спорт #фифа
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