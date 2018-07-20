Путин допускает проведение летней Олимпиады в России
Глава РФ Владимир Путин считает, что летние Олимпийские Игры могут пройти в России.
На встрече президента с волонтерами ЧМ-2018, журналисты поинтересовались, возможно ли, что летние Игры пройдут на территории России и Путин ответил положительно.
«Это возможно», — заверил он.
При этом российский лидер уточнил, что пока Москва не составляла необходимую для этого заявку.
Необходимо говорить не только о возможности проведения масштабных спортивных мероприятий внутри страны, но и учитывать, каким образом они поспособствуют развитию отечественного спорта, добавил он и отметил важность использования созданных для этого объектов.