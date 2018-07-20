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17:34   20 Июля 2018
Россия

Издатели российских СМИ направили РКН отчеты о зарубежном финансировании

Издатели российских СМИ направили РКН отчеты о зарубежном финансировании

Издатели СМИ в России направили в Роскомнадзор отчеты о доходах из зарубежных источников за второй квартал текущего года. 

Среди СМИ оказались телеканалы НТВ, «МатчТВ», Russia Today TV, а также издания «Ведомостей», «Коммерсанта», ИД «Бурда», «Новая газета» и многих других холдингов и вещателей. 

В соответствии с законом «О СМИ» такой отчет необходимо предоставлять ведомству ежеквартально. Исключениями являются доходы от продажи рекламы, распространения продукции СМИ, взносов учредителя или единовременного дохода менее 15 тысяч рублей.

Издатели российских СМИ направили РКН отчеты о зарубежном финансировании

Некоторые издатели относятся не особо позитивно к этому требованию. Глава АО «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель «Ведомостей») Глеб Прозоров рассказал, что отчетность включает в себя доходы от проведения конференций. А их бывает около 90 штук в год. В связи с законом издание передает в РКН ответ с первичными документами по каждому иностранному участнику этих конференций, пишет «Интерфакс».

Такая же участь у ИД «Коммерсантъ». Телеканалы RT продают свои видео и фильмы многим иностранным компаниям, о чем тоже отчитываются.

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Автор: Виктория Разумовская
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