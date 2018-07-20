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 Россия предложила США совместный план возвращения беженцев в Сирию

Россия предложила США совместный план возвращения беженцев в Сирию
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 Россия предложила США совместный план возвращения беженцев в Сирию

Россия предложила США совместный план возвращения беженцев в Сирию
17:15   20 Июля 2018
Весь мир

Россия предложила США совместный план возвращения беженцев в Сирию

Россия предложила США совместный план возвращения беженцев в Сирию

Учитывая договоренности, достигнутые во время саммита в Хельсинки, Россия направила США конкретные предложения по организации совместной работы по возвращению беженцев в Сирию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Пакет предложений российской стороны предусматривает разработку совместного плана по возвращению беженцев к местам, где они проживали до конфликта. Россия в первую очередь предлагает содействовать возвращению сирийцев из Иордании и Ливана. Также предлагается создать на базе Амманского мониторингового центра совместную российско-американо-иорданскую группу и аналогичную группу в Ливане.

По его Мизинцева, в освобожденных от бандформирований районах «на порядок» снизились цены на продукты и медикаменты, люди получили доступ к медицинскому обслуживанию.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #сша #сирия #беженцы #весь мир
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