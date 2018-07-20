Выходец из Ирана изрезал 14 человек на севере Германии
Мужчина напал на пассажиров автобуса в немецком городе Любек. Пострадали 14 человек.
Предварительно, мужчина тяжело ранил двоих пассажиров, у остальных — неглубокие порезы. Полицейские задержали нападавшего. По информации LN, он выходец из Ирана.
«У него был кухонный нож», — отметили очевидцы случившегося.
Offenbar Verletzte nach Gewalttat in #Kücknitz - Stadtteil ist teilweise gesperrt -https://t.co/SqNjGjZm3B #lübeck pic.twitter.com/8Ju7OoXGhF— LN_Online (@LN_Online) 20 июля 2018 г.