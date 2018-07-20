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17:21   20 Июля 2018
Весь мир

Выходец из Ирана изрезал 14 человек на севере Германии

Выходец из Ирана изрезал 14 человек на севере Германии

Мужчина напал на пассажиров автобуса в немецком городе Любек. Пострадали 14 человек.

Предварительно, мужчина тяжело ранил двоих пассажиров, у остальных — неглубокие порезы. Полицейские задержали нападавшего. По информации LN, он выходец из Ирана.

«У него был кухонный нож»,  — отметили очевидцы случившегося.  

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Автор: Анатолий Кубарев
#автобус #германия #иран #нападение #любек
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