Выходец из Ирана изрезал 14 человек на севере Германии

Мужчина напал на пассажиров автобуса в немецком городе Любек. Пострадали 14 человек.

Предварительно, мужчина тяжело ранил двоих пассажиров, у остальных — неглубокие порезы. Полицейские задержали нападавшего. По информации LN, он выходец из Ирана.