Путин: По пенсионной реформе окончательного решения пока нет

По такому чувствительному вопросу, как повышение пенсионного возраста, окончательного решения пока нет. Об этом заяви президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту и оргкомитета «Россия-2018» в Калининграде.

«Мне никакой вариант не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста, — сказал российский лидер. — уверяю, что и в правительстве мало таких, кому это нравится, потому что не может нравится подавляющему большинству граждан».

По словам Путина, можно было бы ничего не предпринимать в течение какого-то времени, но ситуация менялась бы не в пользу работающих.