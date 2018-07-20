Путин посетил футбольный стадион в Калининграде

Глава государства Владимир Путин съездил в Калининград. Там он посетил футбольный стадион, который построили к мировому первенству, которое завершилось в России на прошлой неделе.

Президент понаблюдал за тренировкой юных спортсменов, а после пообщался с ними.

Во время визита Путина на поле под руководством тренера сборной РФ Станислава Черчесова играла одна из групп детей в футболках клуба «Мамоново».

14 июля в городе стартовала серия мастер-классов «Играй как чемпион». В них участвуют дети, которые учатся в спортивных школах Зеленоградска, Черняховска, Багратионовского района и Калининграда. Тренировка юных футболистов идет один тайм. Команда отрабатывает различные игровые моменты, технику владения мяча. Наставниками детей стали опытные российские тренеры.