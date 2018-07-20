Трамп пригрозил Китаю пошлинами весь импорт

Если возникнет необходимость, США готовы ввести пошлины на весь китайский импорт. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC.

По данным Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза товаров из Китая в США составил 505,5 миллиарда долларов, в то время как США поставили товаров в КНР на 129,9 миллиарда долларов.