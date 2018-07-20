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Путин: Россия может принять у себя ЧМ по футболу среди женщин

 Путин предложил поощрить внесших вклад в проведение ЧМ—2018 памятной медалью

Путин предложил поощрить внесших вклад в проведение ЧМ—2018 памятной медалью
Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

 «Нафтогаз» готов к мирному соглашению с «Газпромом» по новым спорам

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Выходец из Ирана изрезал 14 человек на севере Германии

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 Россия предложила США совместный план возвращения беженцев в Сирию

Россия предложила США совместный план возвращения беженцев в Сирию
16:46   20 Июля 2018
Весь мир

Трамп пригрозил Китаю пошлинами весь импорт

Трамп пригрозил Китаю пошлинами весь импорт

Если возникнет необходимость, США готовы ввести пошлины на весь китайский импорт. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC.

По данным Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза товаров из Китая в США составил 505,5 миллиарда долларов, в то время как США поставили товаров в КНР на 129,9 миллиарда долларов.

«Я готов пойти на 500 миллиардов долларов, — заявил Трамп. — Я делаю это не ради политики, а чтобы делать правильные вещи для нашей страны. Мы уже давно обмануты Китаем».

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Автор: Вячеслав Каширин
#сша #китай #трамп #весь мир
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