Анкара и Амстердам возобновили дипломатические отношения

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра отправил письмо турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу. Глава МИД Турции позвонил Зейлстру.

В ходе телефонного разговора главы МИД Турции и Нидерландов решили восстановить дипломатические отношения Анкары и Амстердама. Халбе Зейлстра прилетит в Турцию во второй половине 2018 года.

Министры подчеркнули, что Турция и Нидерланды не только дружественные страны, но и союзники по Североатлантическому альянсу, поэтому у Анкары и Амстердама много общих интересов. Зейлстра и Чавушоглу отметили важность стратегического сотрудничества Турции и Нидерландов.

The Netherlands and Turkey normalize their diplomatic relations. Ambassadors will again be accredited to Ankara and The Hague: https://t.co/pmsmh7i6zB