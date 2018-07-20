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Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

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17:04   20 Июля 2018
Весь мир

Анкара и Амстердам возобновили дипломатические отношения

Анкара и Амстердам возобновили дипломатические отношения

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра отправил письмо турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу. Глава МИД Турции позвонил Зейлстру.

В ходе телефонного разговора главы МИД Турции и Нидерландов решили восстановить дипломатические отношения Анкары и Амстердама. Халбе Зейлстра прилетит в Турцию во второй половине 2018 года.

Анкара и Амстердам возобновили дипломатические отношения

Министры подчеркнули, что Турция и Нидерланды не только дружественные страны, но и союзники по Североатлантическому альянсу, поэтому у Анкары и Амстердама много общих интересов. Зейлстра и Чавушоглу отметили важность стратегического сотрудничества Турции и Нидерландов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#турция #мид #нидерланды #общество
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