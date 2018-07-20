Израиль не даст Ирану закрепиться в Сирии — Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что еврейское государство продолжит действовать против закрепления иранских сил в Сирии. Об этом говорится в коммюнике канцелярии израильского премьера.

11 июля премьер Израиля встретился с российским лидером в Москве. Он охарактеризовал этот контакт как «очень важный». На той встрече Нетаньяху заявил, что еврейское государство выступает против любого присутствия Ирана на территории Сирии.

18 июля посол РФ в Иране Леван Джагарян заявил, что Москва обеспокоена возможными военными столкновениями иранских и израильских сил в Сирии. По его словам, РФ делает все возможное, чтобы избежать конфликта.