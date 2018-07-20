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16:46   20 Июля 2018
Россия

Глава ФСИН направит в ярославскую колонию комиссию для проверки

Глава ФСИН направит в ярославскую колонию комиссию для проверки

Глава ФСИН Геннадий Корниенко направит в ярославскую колонию №1 контрольно-инспекционную комиссию, которая проверит информацию об избиении заключенного. 

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову. 

Омбудсмен заявила, что уже разговаривала с Корниенко по этому поводу. Руководитель ФСИН подтвердил, что направит комиссию. Кроме того, Москалькова говорила с начальником УФСИН Ярославской области. Он уже распорядился передать в СК РФ информацию по делу и пообещал, что лично разберется с виновными, «независимо от их заслуг и регалий».

Уполномоченный по правам человека напомнила, что уже ездила в эту колонию по другому заявлению. В результате проверки уволили главу учреждения. Видео с избиением заключенного, которое появилось в СМИ датировано 29 июля 2017 года. Омбудсмен намерена проверить, продолжают ли запечатленные на нем сотрудники работать здесь.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #ярославль #москалькова #колония #общество #заключенные
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