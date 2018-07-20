Конституционный суд защитил права военных на получение жилья

КС РФ признал не соответствующей конституции норму закона, которая позволяла лишать военных права на жилье, если родственники-контрактники участвуют в накопительно-ипотечной системе.

В Конституционный суд пожаловался военный, состоявший на службе более 20 лет и признанный нуждающимся в жилье. Военного уволили в запас и исключили из реестра, потому что его супруга участвовала в НИС. Заявитель не смог оспорить решение, хотя суд запретил выселять военного из квартиры, пока жена не получит жилье по накопительно-ипотечной системе.

КС РФ отметил, что у правового регулирования нет «объективного и разумного оправдания». Заявитель оказался в неравном положении с военными, которые не женились или выходили замуж за участников НИС.