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16:24   20 Июля 2018
Россия

Конституционный суд защитил права военных на получение жилья

Конституционный суд защитил права военных на получение жилья

КС РФ признал не соответствующей конституции норму закона, которая позволяла лишать военных права на жилье, если родственники-контрактники участвуют в накопительно-ипотечной системе.

В Конституционный суд пожаловался военный, состоявший на службе более 20 лет и признанный нуждающимся в жилье. Военного уволили в запас и исключили из реестра, потому что его супруга участвовала в НИС. Заявитель не смог оспорить решение, хотя суд запретил выселять военного из квартиры, пока жена не получит жилье по накопительно-ипотечной системе.

КС РФ отметил, что у правового регулирования нет «объективного и разумного оправдания». Заявитель оказался в неравном положении с военными, которые не женились или выходили замуж за участников НИС.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #жилье #военные #общество #конституционный суд
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