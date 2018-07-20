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16:47   20 Июля 2018
Россия

Должна быть смена: Сенатор Киричук объяснил, почему решил стать мундепом

Должна быть смена: Сенатор Киричук объяснил, почему решил стать мундепом

Бывший мэр Тюмени оставит кресло в Совете Федерации и уедет из столицы в Западную Сибирь, если Матвиенко и губернатор будут не против.

Член Совета Федерации от Тюменской области Степан Киричук по собственному желанию намерен пойти на понижение и сменить кресло сенатора на кресло депутата Городской думы Тюмени. Документы в качестве самовыдвиженца Киричук уже подал в региональный избирком. 

Корреспонденту ИА «Политика Сегодня» Степан Киричук объяснил свое решение тем, что надо дать дорогу молодым. 

«Я уже 14-й год в Совете Федерации. Мне нравится там работать. Полагаю, что многим нравится работать со мной. Полагаю, что я очень полезный и эффективный сенатор. Но в любом случае, должна быть смена, омоложение. Я думаю, что не уходя совсем из политики, я могу помочь развитию Тюмени. Город наш очень динамично развивается по числу населения, по уровню комфортности. Думаю, что скоро он станет миллионником. У меня огромный опыт, много знакомых, друзей в Госдуме, в Совфеде, в Федеральном собрании», — сказал сенатор. 

Правда, Степан Киричук отметил, что пока его решение баллотироваться в Городскую думу не согласовано с федеральными и региональными властями. Но надеется, что вопрос решится до 1 августа. 

«Но, если Валентина Матвиенко и нынешний губернатор не поддержат, ну что ж, останусь в Совете Федерации. В любом случае продолжу работать на том или на другом фронте», — добавил собеседник агентства. 

Выборы в Городскую думу Тюмени состоятся в единый день голосования - 9 сентября. 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #политика #тюмень #совет федерации #степан киричук
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