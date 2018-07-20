МЧС РФ и служба ООН по вопросам разминирования могут вместе работать в Сирии

Представители МЧС РФ встретились в Ливане с представителями сирийского офиса службы ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС).

Об этом пишет РИА Новости.

Стороны обсудили различные возможности и процесс реализации международных проектов по разминированию в арабской стране. МЧС и ЮНМАС выразили заинтересованность в сотрудничестве и готовность координировать совместные действия.

Речь идет о проведении международных программ гуманитарного разминирования. Они включают в себя обучение и подготовку саперов из Сирии, а также работу с мирным населением, профилактические беседы о минной опасности.

ЮНМАС уже начинает работу в республике в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании с правительством Сирии. К этому процессу может подключиться и ООН, а также все мировое сообщество. Общими силами удастся решить актуальные задачи, касающиеся разминирования.

МЧС РФ работает в этой области с 1996 года. Российские специалисты поделились своим опытом в Сербии, Никарагуа, Шри-Ланке, Ливане и других странах.