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Принимаю к сведению: Меркель о критике со стороны Трампа

Принимаю к сведению: Меркель о критике со стороны Трампа

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16:09   20 Июля 2018
Весь мир

Принимаю к сведению: Меркель о критике со стороны Трампа

Принимаю к сведению: Меркель о критике со стороны Трампа

Канцлер ФРГ заявила, что на критику главы США Дональда Трампа она может дать ответ «своими аргументами».

Ангела Меркель прокомментирована разногласия с американским лидером и рассказала, что его доводы она «принимает к сведению», однако со своей стороны готова привести противоположные аргументы.

При этом канцлер уточнила, что изучает мотивы, которыми руководствуется Вашингтон, критикуя политическую линию ФРГ.

Политик считает, что Берлину и Вашингтону необходимо обмениваться аргументами по спорным вопросам, поскольку государства связаны по значительному ряду областей, включая сферу торговли.

Накануне Меркель уже говорила о том, что США для ФРГ играет одну из центральных ролей, поэтому отношения должны поддерживаться.

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Автор: Екатерина Розина
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