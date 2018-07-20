«Политическое шулерство». Почему пенсионный референдум КПРФ противоречит закону

Согласно закону «О референдуме РФ», на народное голосование не могут выноситься вопросы, отнесенные Конституцией к исключительной компетенции федеральных органов государственной власти, объяснил юрист Александр Зорин.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что отрицательно относится к повышению пенсионного возраста. Фракция даже подготовила подписные листы в поддержку референдума о неизменности пенсионного возраста.

Однако дальше информационной кампании инициатива коммунистов пройти не сможет, подчеркнул Зорин в разговоре с журналистами ВЗГЛЯДА. Дело в том, что она противоречит закону о референдумах. Вопросы, которые по Конституции относятся к исключительной компетенции федеральных органов, не могут выноситься на народное голосование.

И Зюганов не мог этого не знать, указывает председатель движения «Партия за справедливость!» Владимир Пономаренко. Закон о референдумах принимался с участием коммунистов. А это наталкивает на мысль, что целью кампании КПРФ является привлечение внимания. Своего рода политическое шулерство, отметил он.

Тем временем коммунисты смогли бы реально помочь людям, если бы подготовили ко второму чтению проекта поправки. Надо работать внутри Госдумы, чтобы изменения приносили пользу.

Такой же позиции придерживается бывший адвокат группы Pussy Riot и общественного деятеля Сергея Удальцова Виолетта Волкова. Она уверена, что коммунисты предложили провести референдум, чтобы подогреть интерес электората к партии. Ведь идея организовать народное голосования о неизменности пенсионного возраста изначально являлась провальной. И адвокаты КПРФ не могут об этом не знать.