СК возбудил уголовное дело из-за видео избиения заключенного в ярославской колонии

На сайте ведомства появилось официальное заявление о том, что по факту избиения и превышения должностных полномочий сотрудников ярославской исправительной колонии возбуждено уголовное дело.

На кадрах видео, которое опубликовали представители СМИ, несколько сотрудников УФСИН жестоко избивает заключенного мужчину, его бьют руками, ногами, а также различными подручными предметами, которые не предусмотрены по уставу. Мужчине нанесли множественные травмы и повреждения, его били по туловищу и конечностям.

По факту грубого нарушения и превышения должностных полномочий возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ, которая предусматривает наказание за «превышение должностных полномочий с применением насилия»,говорится на сайте СК РФ.

Следователи устанавливают всех причастных к преступлению, выясняются детали происшествия.

Первым ролик с избиением обнародовало издание «Новая газета». Накануне ИА «Политика сегодня» сообщало о вмешательстве СПЧ в дело. Защитники прав человека призвали СКР и Генпрокуратуру провести проверку тюрьмы.