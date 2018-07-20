Застройщики готовы передать Москве 119 участков под реновацию

Речь идет о территориях, где у столицы нет собственных земель, чтобы построить дома для переселения жителей пятиэтажек, сообщил представитель Москомстройинвеста.

По его словам, в распоряжении инвесторов 119 участков, которые могут вовлечь в программу реновации. Градостроительная-земельная комиссия одобрила 25 проектов инвесторов, по которым получится построить 586 тысяч квадратных метров жилья.

Власти Москвы не против покупки готовых квартир по себестоимости строительства. Однако намеревались строить самостоятельно основной объем домов для переселения москвичей по программе реновации.

Мэрия планирует переселить миллион москвичей. Чиновники обещали, что люди получат квартиры в районах, где они жили до реновации. Столичные власти подобрали 242 стартовые площадки под строительство.